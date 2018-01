Qualcuno dovrà essere sacrificato per fare spazio agli acquisti

La Spezia - La rosa che era uscita dall'estate con la bellezza di tre posti liberi in lista A oggi non ha neanche uno slot libero per gli over. Effetto dell'insolito mercato autunnale che ha portato Manfredini, Ammari e Gilardino alla corte di Fabio Grosso, peraltro con indubbi benefici ma anche restringendo lo spazio di manovra ora che le trattative sono riaperte. Ecco perché almeno due cessioni tra i giocatori nati dopo il 1994 si rendono necessarie.

La situazione dei portieri è la più vistosa: sono quattro e il solo Saloni rientra in lista B. Con Di Gennaro titolare e Manfredini arrivato di recente è lo spezzino Bassi a rischiare di passare i sabati in tribuna da fuori lista. Anche in difesa il numero di centrali fa propendere verso il possibile addio di Masi oltre che di Calabresi, un under. A quel punto il quinto potrebbe diventare il primavera Corbo. Più difficile andare a toccare il centrocampo o l'attacco senza impoverire le future scelte del tecnico Gallo.