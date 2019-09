Putti e Poggianti del Circolo Tennis Spezia si confermano campioni italiani "over" nel doppio

La Spezia - Altra importante affermazione dei due “ragazzi” terribili del Circolo Tennis Spezia. Nella splendida cornice del Club Mare Pineta Lawn Tennis A Milano Marittima, dal 5 al 19 Settembre si sono svolti i campionati italiani Senior e i due portacolori spezzini si sono aggiudicati, rispettivamente: Paolo Poggianti il titolo italiano di doppio Over 50 maschile in coppia con Francesco Ricelli; Raffaello Putti, che al club di San Venerio è anche direttore sportivo, quello Over 55 insieme a Gino Danilo Grilli.

La rappresentativa di Serie D2 del Cts, sempre fra gli uomini, affronta intanto il Pietra Ligure per la promozione in D1…Cippollini, Pietraforte, Lunardini e Grandi saranno impegnati pertanto in un doppio match con turno d’andata andata domenica 22/9 a S. Venerio (si comincia alle ore 9). Ritorno il 29 a Pietra Ligure.