Punti in casa e fuori, il Benevento non ha rivali

La Spezia - Il dominio del Benevento è certificato dalle distanze. Gli uomini di Pippo Inzaghi, avanti di ben 12 lunghezze dalla vice-capolista Pordenone, maramaldeggiano in tutte le classifiche speciali e meritano senza dubbio il titolo di campione d'inverno della cadetteria. Gli stregoni eccellono un po' ovunque: hanno fatto più punti di tutti fra le mura amiche e si sono confermati anche in esterna. Primi assoluti anche nelle altre graduatorie: quella dei gol fatti (34) e soprattutto quella dei gol subiti (appena 9), in cima anche per le partite vinte (14, lo Spezia è a sei, da recuperare la gara con la Cremonese), per quelle perse (1), con differenza reti a +25. Difficile trovare qualcuno che ha fatto meglio nell'ultimo decennio.



Punti in casa

Benevento 28

Pordenone 26

Ascoli 22

Crotone 21

Frosinone 20

Perugia 18

Virtus Entella 18

Empoli 17

Juve Stabia 16

Salernitana 16

Chievo 15

Cittadella 15

Cremonese 15

Pisa 15

Pescara 14

Spezia 14 (una partita in meno)

Cosenza 10

Livorno 9

Venezia 8

Trapani 7



Punti fuori casa

Benevento 18

Cittadella 14

Venezia 14

Pescara 12

Chievo 11

Virtus Entella 11

Cosenza 10

Crotone 10

Salernitana 10

Spezia 10

Perugia 9

Pisa 9

Juve Stabia 8

Pordenone 8

Trapani 8

Frosinone 7

Cremonese 6 (una partita in meno)

Empoli 6

Ascoli 5

Livorno 3



Reti fatte

Benevento 34

Crotone 31

Pescara 29

Ascoli 27

Pordenone 27

Salernitana 27

Chievo 24

Perugia 24

Pisa 24

Cittadella 22

Cosenza 22

Frosinone 22

Spezia 22 (una partita in meno)

Juve Stabia 21

Virtus Entella 21

Empoli 20

Trapani 19

Venezia 18

Livorno 14

Cremonese 13 (una partita in meno)



Reti subite

Benevento 9

Frosinone 17

Virtus Entella 18

Cremonese 20

Spezia 20

Chievo 22

Cosenza 22

Crotone 22

Venezia 22

Cittadella 23

Pordenone 23

Pisa 24

Empoli 25

Perugia 25

Salernitana 25

Ascoli 26

Pescara 26

Juve Stabia 28

Livorno 28

Trapani 36