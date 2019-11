Punte di rosa in più al Palio con undici equipaggi femminili

La Spezia - Fervono i preparativi per la 17esima edizione del Trofeo di Natale per le borgate del Palio del Golfo. Le date ufficiali sono state deliberate in questi giorni e salvo imprevisti la disfida remiera si disputerà domenica 15 dicembre e in caso di maltempo verrà posticipata la settimana successiva, quindi il 22 dicembre.

Classica la formula delle gare: appuntamento in passeggiata Morina alle 10 quando scenderanno nello specchio acqueo gli equipaggi femminili, seguiti poi dagli junior alle 10.45 e alle 11.30 dai senior. La presentazione ufficiale della gara si terrà nei prossimi giorni ma nel frattempo dal Comitato delle borgate arriva qualche piccola indiscrezione.

"Una delle novità di quest'anno non solo per la disfida remiera - ha detto il presidente Massimo Gianello - è legata al numero degli equipaggi. Quelli femminili infatti e possiamo anche dire finalmente sono arrivati a 11 erano anni che non capitava. Siamo molto soddisfatti ed è sinonimo del grande impegno della vice presidente Francesca Micheli. Non sappiamo ancora se per il Trofeo di Natale saranno tutti presenti ma sicuramente la stagione si rivelerà interessante. Il palio con le nuove modifiche ha ritrovato un po' di spinta".



Il Palio e i tre Comuni dai quali provengono le borgate hanno un legame speciale e tra le novità del trofeo natalizio: "Abbiamo in serbo una sorpresa - ha concluso il presidente - che suggelli ulteriormente il legame che le borgate hanno con la città e i Comuni di origine. Aspettiamo ancora le ultime autorizzazioni".