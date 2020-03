Punizioni da guantoni nei capelli, Matteo e Maggiore senza misura

La Spezia - Scuffet 5 - Piazza un'esigua barriera sottovalutando forse il piede di Calò, ma certo Gyasi e Federico che si aprono non lo aiutano. Sulla seconda punizione invece è lui che si fa beffare sul proprio palo.



Ferrer 5 - Lui che ha nell'affidabilità una delle sue migliori caratteristiche oggi sbaglia a ripetizione per tutti i primi 45 minuti. E poi sale e guarda Canotto volare su quella fascia.



Erlic 5,5 – In rincorsa su Forte gli concede solo il destro, che peraltro stava per bastare. Ma oggi sembra davvero uno al primo campionato di B per come sparacchia certi palloni alla cieca.



Capradossi 5,5 – La difesa balla anche perché il centrocampo non fa filtro, ma il tentativo di riorganizzare l'osmosi tra i due reparti non si apprezza. E poi basta Forte a impegnare entrambi i centrali.



Marchizza 5,5 – La sua è la fascia dove si soffre meno, ma con Gyasi non si instaura oggi dialogo e la stampella sulla sinistra non basta a stare in piedi.



Bartolomei 5,5 – Come tutto il centrocampo, si lascia intrappolare nella plastica del terreno di gioco che ora sporca le traiettorie e ora le rallenta.



Ricci M. 5 - E' quello che soffre più di tutti il campo irregolare del Menti. Quella palla sempre troppo lunga o troppo lenta non è ciò che siamo abituati a vedergli giocare.



Maggiore 5 - L'ultimo passaggio gli rimane nella testa ma non si trasmette ai piedi. Quegli scambi stretti al limite dell'area che hanno fatto tanto male agli avversari oggi non si vedono (dal 31'st Galabinov 5,5 - Prova a rimettere lo Spezia in gioco con una punizione morbida, ma i colpi di tacco sono per altri momenti)



Ricci F. 5 – Tra i migliori in quel primo tempo così nero, ma segna la giornata da quell'errore che apre la strada del terzo gol a Canotto (dal 34'st Bidaoui 5 – Un bignami sul come non si entra in campo quando sei sotto)



Nzola 5,5 – Palloni giocabili pochissimi, ma c'è da dire che lui non si prodiga nell'andare a cercare fortuna. Gli manca l'istinto e la fortuna di ribattere la respinta che poteva riaprirla già nel primo tempo.



Gyasi 5,5 – Questo pomeriggio gli si chiedono energie che non ha dopo gli sforzi degli ultimi tempi e così non sembra mai quello dell'ultimo mese e mezzo (dal 23'st Di Gaudio 5,5 - Almeno si impegna nell'uno contro uno su entrambe le fasce, anche se va poco lontano)





All. Vincenzo Italiano 5 – La perde male, perché è un campo che conosce e su cui era già caduto l'anno scorso con il Trapani. Un campo che non aiuta chi gioca palla a terra, neanche quando hai il vantaggio di dover affrontare una squadra rimaneggiata come la Juve Stabia di oggi. Le menti del centrocampo non si accendono mai, Nzola corre a vuoto e Gyasi, fiaccato da una presenza costante nell'undici titolare, non gli gioca mai vicino. Poi certo, contano gli errori marchiani fatti in campo su quelle due punizioni e sul contropiede che chiude la conta. Ma come al Picco gli stabiesi erano stati surclassati nel gioco non vedendo mai un pallone, oggi lo Spezia viene mandato sul terreno della battaglia con l'armatura leggera e colpito forte in affondo.