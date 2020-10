La Spezia - Si torna in campo questo pomeriggio a Follo con il morale alto per la rimonta alla Fiorentina e la voglia di continuare a migliorare già domenica, nella trasferta di Parma. Oggi è anche giornata di incontri: al Ferdeghini Mauro Meluso, direttore generale dell'area tecnica, incontrerà la stampa per un punto della situazione dopo quattro giornate di campionato e una serie d'incontri cruciali, Coppa Italia compresa.