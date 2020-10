Provedel verso l'esordio fra i pali, Italiano: "Può darci delle soddisfazioni"

La Spezia - Dopo la prima apparizione nell'amichevole con l'Entella potrebbe arrivare anche la prima presenza ufficiale con la maglia dello Spezia per Ivan Provedel, uno degli ultimi arrivati dal mercato in casa aquilotta. Mister Italiano lo ha fatto capire nel corso della conferenza stampa odierna al Ferdeghini: "Dopo San Siro Rafael ha avuto un problemino - ha spiegato l'allenatore - e penso che domani pomeriggio contro la Fiorentina si possa vedere dall'inizio Provedel. È un ragazzo che abbiamo voluto e che può darci delle soddisfazioni. È arrivato sapendo di trovare grande competizione in quel ruolo ma sta lavorando nel modo giusto come tutti i compagni".



B.M.