Provedel verso l'esordio, Nzola a partita in corso

La Spezia - Marchizza, Maggiore, Mattiello, Ramos, Mastinu, Capradossi, Zoet, Galabinov, Leo Sena e Ismajli. Dieci assenti e non sentirli grazie alla rosa extra large. In altri anni sarebbe stata una mazzata per un tecnico dover rinunciare quasi a metà organico, oggi invece Vincenzo Italiano ha comunque spazio di manovra per decidere come affrontare la Fiorentina. Si va verso l'esordio da titolare per il 19enne centravanti Piccoli, che lascerà spazio a partita in corso a Nzola che ha alle spalle pochi giorni di allenamento con i compagni. A sinistra in difesa si schiera Dell'Orco, ruolo per cui era stato preso, mentre a destra è ballottaggio tra Sala ed un Ferrer che pare essere rientrato nei ranghi anche a livello mentale.

Due nazionali e due prospettive diverse. Erlic ha giocato con la Croazia e dovrebbe essere risparmiato inizialmente, mentre Pobega ha solo assistito dalla panchina alla vittoria dell'U20 azzurra e si candida ad una maglia da titolare. Infine c'è Provedel favorito su Rafael, indisposto. Spezia dunque che dovrebbe giocare con Chabot accanto a Terzi in difesa, Ferrer (Sala) e Dell'Orco terzini di fronte al terzo portiere. In mezzo Ricci detta i tempi per tutti, compresi Bartolomei e Pobega. Verde a destra e Gyasi a sinistra, completa l'attacco Piccoli.



Qui Firenze. Solo Borja Valero tra le assenze per Beppe Iachini. che ha bisogno di punti per non finire sulla graticola. Due nuovi acquisti a disposizione, l'argentino Quarta e lo spagnolo Callejon, ma difficilmente saranno utilizzati dal primo minuto. Sarà 3-5-2 con Dragowski in porta difeso dal terzetto Cacere, il rientrante capitano Pezzella e Milenkovic. Amrabat è regista, Bonaventura e Castrovilli le mezzali. Le fasce se le dividono Lirola a destra e Biraghi e sinistra. In avanti favorito Kouame per fare coppia con Ribery.