La Spezia - "Io cerco di dare una mano per coprire la profondità, bravo Barrow a segnare. Mi sono riscattato a gara finita per fortuna. Già in coppa allo scadere Krapikas aveva parlato il rigore a loro, oggi è toccato a me. Abbiamo fatto una buona gara, avremmo potuto chiuderla, ma purtroppo in campo ci sono anche gli avversari. La sconfitta sarebbe stata decisamente ingiusta, muoviamo la classifica ed è importante".