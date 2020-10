Provedel: "Rosichiamo perchè meritavamo la vittoria"

La Spezia - "Stiamo rosicando perchè c'è un'identità nonostante tanti di noi sono arrivati da poco: fin dal primo giorno ho visto tutti seguire le indicazioni del mister. Abbiamo creato molto ma abbiamo anche sprecato qualcosina, peccato perché meritavamo la vittoria. Penso che quando la partita va così debba essere portata a casa ma ci teniamo la prestazione. Agoumè? Bravo ragazzo, di prospettiva, si sta allenando molto bene e ha giocato come se non fosse la prima partita per lui". In sala stampa arriva il portiere aquilotto Ivan Provedel, protagonista in un paio di interventi decisivi ma umile nel commentarli: "I miei interventi? A questo punto avrei dovuto farne uno in più, perché meritavamo i tre punti. Comunque la prestazione c'è, noi sappiamo che la serie A è difficilissima e una neopromossa deve fare sempre di più rispetto al normale. Abbiamo sofferto soltanto un po' alla fine la loro fisicità ma chi entra sta facendo bene perché siamo tutti coinvolti, ci vogliamo tutti bene e quindi penso che solo così possiamo migliorarci. La Juventus e Cristiano Ronaldo? Due anni fa mi ha fatto una doppietta e ancora mi brucia unpo'. Giochiamo in casa, abbiamo anche la Coppa, ma sicuramente non sarà facile per loro".