Protti studia da Di Natale: "Allo Spezia ha aperto una strada"

La Spezia - Lo Spezia di Pasquale Marino aveva preso esempio dal Belgio di Roberto Martinez, e ora ci sono tanti club italiani che vorrebbero prendere esempio dallo Spezia. E tanti bomber di razza che hanno capito che non c'è solo una carriera da dirigente - e magari da pesce fuor d'acqua - tra le prospettive del dopo scarpini, almeno per chi non ha la panchina nelle proprie corde. L'esperimento di Totò Di Natale al lavoro per affinare la confidenza con la porta dei giovani aquilotti ha funzionato alla grande nel campionato appena trascorso. I risultati si sono visti in campo e presto si vedranno anche al calciomercato alla voce "plusvalenze".

David Okereke è passato in un battito di ciglia da "ragazzo che si farà" ad essere probabilmente l'attaccante più completo della serie B a quell'età. Un fatto dimostrato dalla doppia cifra di gol e assist raggiunti in campionato e dalla sua duttilità tattica che lo ha visto svariare dal centro all'ala. E poi c'è Nicolas Pierini che da debuttante, e molto spesso da subentrante, ha chiuso il suo primo anno da professionista con 5 reti. Solo per citare due esempi tra tutti.

Oggi è un altro che la porta la vedeva d'istinto come Igor Protti a parlare dell'esperienza spezzina di Di Natale in un'intervista con i colleghi di Bari. "Ha aperto un fronte: si è dedicato alla cura della fase offensiva e si sono visti i frutti con l'esplosione di Okereke. Chi è stato un bomber può accelerare i tempi di maturazione di un giovane attaccante", il suo pensiero. Protti ha lasciato il ruolo di team manager del Livorno da poche settimane.