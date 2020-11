Prossima fermata Dall'Ara, mercoledì è tempo di Coppa Italia

La Spezia - Un po' per indole e un po' per necessità Vincenzo Italiano userà ogni angolo della sua rosa per affrontare una settimana molto impegnativa: archiviato il pari con l'Atalanta, gli aquilotti saranno di scena mercoledì al Dall'Ara (17.30) per sfidare il Bolgona di Siniša Mihajlovic, reduce dalla vittoria sulla Sampdoria. Bianchi e rossoblu si fronteggeranno per il quarto turno della Coppa Italia e per gli aquilotti già quella di ieri, domenica, è stata una giornata di lavoro: al 'Comunale' di Follo classica seduta di ripresa con squadra divisa in due gruppi, seduta di scarico per chi ha giocato sabato, lavoro in campo per il resto del gruppo. Oggi pomeriggio nuova seduta di allenamento a Follo, preceduta dai consueti test anti Covid-19.



I felsinei hanno eliminato la Reggina nel Terzo turno, i bianchi, invece, hanno superato fuori casa il Cittadella. I due goal segnati finora dal Bologna in Coppa Italia portano la firma di Orsolini ed Vignato, mentre Verde è l'unico calciatore dei ragazzi di Italiano che ha iscritto il suo nome nel tabellino dei marcatori della Coppa Italia 2020/21. L'unico precedente fra le due squadre nella competizione risale alla fase a gironi dell'edizione 1988/89 e vide gli emiliani dilagare con un sonoro 5-0 con doppiette di Giuseppe Lorenzo e Fabio Poli e una rete di Quagiotto. Il match sarà trasmesso in diretta sul canale internet Rai Play.