Prosegue la prevendita per la partita del 27 dicembre

La Spezia - Prosegue la prevendita dei tagliandi per la gara Crotone-Spezia, 18a giornata del campionato di Serie BKT 2018-2019, in programma giovedì 27 dicembre, alle ore 21:00 sul terreno dello stadio "Ezio Scida". I biglietti per il Settore Ospiti, sono in vendita sul circuito LisTicket su tutto il territorio nazionale, oltre che online, e saranno disponibili sino alle 19:00 di mercoledì 26 dicembre. Per il settore ospiti dell'impianto calabrese NON necessaria la tessera del tifoso.



PREZZO

Settore Ospiti: € 12

(Ridotto Over 65 e Under 18 €10)



I punti vendita attivi alla Spezia sono:

Via Fiume, 55 – La Spezia

Corso Cavour, 392 – La Spezia



oppure online su www.listicket.it



Si ricorda che i titoli d'accesso non saranno cedibili e che non sarà possibile acquistarli nel giorno dell'incontro.