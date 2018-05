Propositi per domani: riportare i gol al "Picco"

Un altro anno con pochi gol all'attivo per lo Spezia, che per la terza stagione consecutiva segna poco soprattutto in casa.

La Spezia - L'estasi che racchiude il senso di un gioco, l'attesa di una settimana, la forma plastica dello spirito dionisiaco. Il popolo del "Picco" è orfano da troppo tempo del gesto che giustifica la passione e incarna i sogni: il gol. Per il secondo anno consecutivo lo Spezia chiude con un attacco che segna poco e che segna poco soprattutto in casa. Una china ormai intrapresa da tre stagioni, un lento erodere il gusto di assistere allo spettacolo sportivo.



Dopo Nenad Bjelica il gioco si è fatto più prudente, dopo Andrea Catellani non c'è più stato il realizzatore da attendere con la certezza che si sarebbe materializzato sotto la balaustra con le braccia tese. Solo 29 gol segnati in casa questa stagione, tre in più di un anno fa quando i bianchi chiusero con la miseria di 38 reti all'attivo contro le 46 odierne. Nel 2016/17 solo tre attacchi furono meno prolifici - Latina, Pisa e Pro Vercelli - nel 2017/18 sono cinque le formazioni rimaste alle spalle: Novara, Brescia, Entella, Ascoli e Carpi.

Si rimane sotto la "quota 55" che può essere presa a obiettivo: 46 reti per Marilungo e soci, erano 38 un anno fa e 47 nella stagione a metà tra Di Carlo e Bjelica. Proprio il croato è stato l'unico a riuscire a mettere il turbo agli avanti in questa epoca. Nel 2014/15 lo Spezia segnò 59 reti di cui 38 al "Picco" e chi ricorda quel frangente non può non ricordare anche l'entusiasmo che accompagnava i sabati. Certo, le 62 reti della Ternana retrocessa raccontano di come non si viva di solo attacco ma troppo spesso la parola "equilibrio" è declinata nelle retrovie.



Tra i buoni propositi per la nuova stagione c'è quello di cercare un atteggiamento più coraggioso in campo, cosa che probabilmente passa attraverso un sistema di gioco meno conservativo e più brillante. Anche a costo di rischiare qualcosa di più. Non a caso gli aquilotti hanno fatto seguire in stagione diverse ali nel campionato di serie C e non solo. Scottati dal flop di Palladino che avrebbe dovuto, che avrebbe dovuto portare una variante tattica decisiva al salto di qualità. In attesa che si diradi la nebbia sul futuro di Gianluca Andrissi e, eventualmente, su quello di Fabio Gallo, qualche idea per il futuro inizia già a balenare.