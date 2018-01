Pronti emissari dall´Uruguay per sbloccare la cessione di Granoche

Continua la corte del Nacional al Diablo, per lui ci sarebbe un biennale sul tavolo.

La Spezia - Non c'è offerta da parte del Club Nacional di Montevideo per Pablo Granoche e forse non ci sarà mai. O meglio, il più importante club uruguaiano vorrebbe riuscire ad ottenere el Diablo senza dover spendere un euro di cartellino. E per riuscire a sbloccare la situazione sarebbe pronto addirittura a spedire un rappresentante da oltreoceano, forse addirittura lo stesso direttore sportivo Alejandro Lembo. E' quanto si apprende in queste ore in cui dal Sudamerica si tenta di stringere i tempi.

La Copa Libertadores infatti incombe, tra il 1° e l'8 febbraio il Nacional dovrà affrontare in andata e ritorno la Chapecoense, proprio la sfortunata società brasiliana la cui squadra fu cancellata da un tragico incidente areo nell'autunno del 2016. Ai Tricolores manca l'attaccante di punta e il nome di Pablo Granoche sarebbe di grande richiamo per una piazza che dimostra una certa impazienza. Per lui ci sarebbe pronto un contratto di due anni.

La possibilità di giocare in patria e di disputare una competizione così prestigiosa sarebbe d'altra parte un grande richiamo per el Diablo stesso. Lo Spezia ne ha parlato ieri in un summit di mercato in sede. Non c'è nessuna forzatura in questo momento, ma è chiaro che le sirene uruguaiane non possono essere prese sottogamba. Soprattutto nel momento in cui Okereke sembra andare verso il prestito in serie C e lo stesso Soleri valuta la propria posizione all'interno della rosa aquilotta. Resta da vedere se ai propositi di un affondo seguiranno i fatti. Grande peso avranno le intenzioni del giocatore.