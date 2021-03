Progetto nuova Curva Piscina, il Comune pubblica la manifestazione d'interesse

La Spezia - E' stato pubblicato questa mattina un avviso per effettuare un’indagine di mercato al fine di acquisire manifestazioni di interesse per l’affidamento di un incarico professionale per la progettazione definitiva e direzione dei lavori di realizzazione della nuova “Curva Piscina” all’interno dello stadio comunale Alberto Picco, secondo gli standard tecnici della Lega Calcio di serie A. "E’ stata pubblicata la manifestazione di interesse per l’incarico professionale di progettazione definitiva e di direzione dei lavori di realizzazione della “Curva Piscina” dello stadio Picco - dichiara il sindaco Pierluigi Peracchini - un altro vero e importante passo in avanti per la realizzazione del nuovo Stadio che necessita della capienza di 16mila posti a sedere per la serie A. L’impegno sullo stadio è massimo perché crediamo che avere la squadra in serie A sia un volano economico fondamentale per tutta la nostra città”.



Gli operatori interessati dovranno manifestare interesse collegandosi alla piattaforma gare telematiche all’indirizzo https://laspezia.acquistitelematici.it e registrandosi secondo le istruzioni indicate nella piattaforma stessa. La manifestazione di interesse dovrà pervenire entro il termine perentorio del 24.03.2021 alle 10. L’ avviso è pubblicato sul sito istituzionale dell’ente al seguente link: www.comune.sp.it nella sezione “gare e appalti”

https://laspezia.acquistitelematici.it/tender/475) e sul sito www.appaltiliguria.it