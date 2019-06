Progetto anti-doping, si parte dalla scuola

La Spezia - Si è conclusa nella classe 3E dell'Isa 1 Piaget, anche per quest'anno scolastico, il progetto sulla prevenzione del doping sportivo portato avanti da anni negli istituti spezzini dalla affiatata coppia Gian Carlo Guani ed Enrico Colombo.



Un sodalizio del tutto gratuito, quello del tecnico federale volley Don Bosco "Giba" Guani e del coinvolgente giornalista di TLS Enrico Colombo che tramite la visione di un cortometraggio (la forza del gruppo) allestito anni fa da alunni delle superiori su testo dello stesso Guani viene poi rielaborato e commentato tramite la provocatoria conduzione del giornalista.

Con l'intervento alla Piaget, su invito del docente di ed. motoria Pier Giorgio Baudinelli, sono oltre cento le classi visitate negli anni dal simpatico duo che hanno avuto in questa occasione la soddisfazione della presenza dell'assessore alla sicurezza Gianmarco Medusei e del presidente del Coni Augusto Franchetti Rosada che hanno interagito simpaticamente con gli alunni.



Evitare le accattivanti sirene del doping e trovare in una sana vita sportiva la ricetta per affrontare lo sport anche agonistico sapendo gestire e comprendere i propri limiti nel rispetto delle regole e dell'avversario. Un insegnamento che ripetono da anni Giba ed Enrico certi di consolidare nelle centinaia di alunni delle scuole spezzine incontrati un modus viventi dove il doping, in tutte le sue bugiarde illusioni, non ha ragione di esistere.