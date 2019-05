Progetto Vela Scuola, una bella giornata coi pescatori

La Spezia - Anche quest'anno gli alunni delle classi quarte della scuola primaria del Favaro, nell'ambito del Progetto Vela Scuola supportato dalla Federazione italiana, hanno trascorso una piacevole giornata nella sede della Società Vela presieduta da Alberto Andreani. I cinquanta alunni, accompagnati dalle loro insegnanti, si sono presentati di prima mattina presso lo storico sodalizio del Canaletto, che prossimamente festeggerà i cento anni della sua fondazione, e sono usciti in mare assistiti dall'istruttore federale Paolo Vaccarone, dal direttore sportivo Marcello Paesani e dagli skipper Roberto Pisani e Massimo Viti.



A terra, assistiti dai soci pescatori della società, hanno effettuato attività di pesca dagli storici pontili ma, ovviamente, il pescato è stato poi liberato in mare. Si sono anche dilettati nella pitturazione di imbarcazioni Optimist che verranno utilizzate nei corsi vela che la società organizza nel periodo estivo ed hanno effettuato altre attività legate al mare.

Tutto è stato realizzato in sinergia con le insegnanti della scuola primaria del Favaro che da anni condividono con passione questo progetto incentrato sul mare. La società Vela ringrazia soci ed amici che hanno dedicato il loro tempo per la riuscita del progetto e in particolar modo le insegnanti che lo hanno condiviso: Bardi Laura, Conciato Simona, Dallara Loredana , Del Soldato Nadia e Pistelli Francesca.



Porge un sentito ringraziamento anche agli istruttori che hanno seguito i ragazzini in mare, ai soci Cinzia Locchi, Fabrizio Locchi e Felice Germani che hanno coordinato le attività a terra e al socio Pier Luigi Venturi che ha coordinato la logistica in mare. Prossimo appuntamento alla Società Vela, per grandi e piccini, nei giorni 1 e 2 Giugno 2019 , due giornate dedicate al mare e alla vela con uscite in barca gratuite per tutti.