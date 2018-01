Profumo d'alta classifica, le ragazze della Carispezia volano a Palermo

La sconfitta con San Giovanni Valdarno non ha minato la fiducia, ma la squadra non è al meglio.

La Spezia - Terza gara consecutiva d’alta classifica per la Crédit Agricole Carispezia, che domani alle ore 16 verrà ospitata dalla Matteiplast nella palestra del Cierrebi Club di Bologna. Dopo Empoli e San Giovanni Valdarno, dunque, altra partita molto complicata per la formazione spezzina, anche per via delle non perfette condizioni: “Arriviamo alla gara di domani con tanti problemi – esordisce il tecnico delle bianconere, Marco Corsolini –, ma nonostante tutto andremo là con serenità per fare la nostra partita, poi il risultato vedremo quale sarà. Purtroppo non giocherà Chiara Cadoni, infortunatasi ieri in allenamento, mentre Betty Linguaglossa non è al meglio, così come Lavinia Da Silva”.

L’incontro di sabato scorso contro San Giovanni Valdarno, però, nonostante la sconfitta, ha lasciato sensazioni positive: “Noi soffriamo molto contro squadre così fisiche, e anche Bologna la è, come le altre squadre di vetta. Però abbiamo la consapevolezza di essere rimasti in partita per quasi tre quarti, nonostante la differenza di valori in campo. Nel finale, poi, abbiamo pagato lo sforzo e ho dovuto anche allargare le rotazioni perché avevamo speso tante energie. Siamo dunque fiduciosi per il prosieguo del campionato”.

La direzione di gara è stata affidata al signor Diego Secchieri di Venezia ed alla signora Laura Pallaoro di Trento. Il match sarà inoltre trasmesso in diretta sulla pagina Facebook del blog BOLarond.