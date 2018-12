Problemi alla radio, l'aereo su cui volava lo Spezia torna indietro

Costretto ad atterrare all'aeroporto "Pitagora" di Crotone poco dopo il decollo.

La Spezia - Lo Spezia è ancora a Crotone a causa di un problema all'aereo che avrebbe dovuto riportare la squadra e lo staff aquilotto a Pisa questa mattina. Il charter, che doveva lasciare la Calabria alle 10, avrebbe segnalato un'avaria al sistema radio che non permetteva di comunicare stabilmente con la torre di controllo. Un messaggio di warning accesso sulla plancia del comandante dell'aeromobile ha quindi obbligato la truppa aquilotta all'atterraggio sullo stesso aeroporto "Pitagora" pochi minuti dopo il decollo.



Marino e il resto della vittoriosa spedizione ripartiranno in serata e saranno a Pisa prima delle 20 secondo i piani. Salta dunque la sessione di scarico prevista al campo sportivo di Follo oggi pomeriggio, i bianchi si ritroveranno sul terreno di gioco solo domattina per la rifinitura a porte chiuse in vista della partita contro il Lecce di domenica alle 21. Un contrattempo che non farà piacere al tecnico ma che certo si vive con maggior rilassatezza dopo una vittoria.