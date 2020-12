La Spezia - Una brutta caduta nel finale della partita contro l’Inter non permette a Kevin Agudelo di far parte della truppa aquilotta per Spezia-Genoa. Il calciatore colombiano si è allenato regolarmente ieri, ma all’ultimo si è preferito non rischiarlo in una partita di campionato in cui un eventuale contrasto potrebbe peggiorare la situazione.