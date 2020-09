ProDanza diventa una società sportiva e riparte con le lezioni in presenza

La Spezia - Dopo nove anni di attività, ProDanza Asd cresce ancora e diventa una società sportiva. Il Covid non spegne l’entusiasmo di Valeria e Michela, responsabili della scuola di danza che hanno deciso, seppur in questo momento difficile e di grande incertezza, di investire sulla loro capacità, passione, intraprendenza e coraggio. Dal 2012 quando Valeria Antonini, insegnante delle discipline accademiche della danza, ha fondato l’associazione a Lerici, con una manciata di allievi, la strada è stata in salita ma sempre percorsa con determinazione e ha portato all’arrivo di Michela Godani che ha inserito le discipline Street. Grazie a questo sodalizio hanno aperto una sede a Santo Stefano Magra, sino ad arrivare all’orgoglio di portare i loro allievi alle maggiori competizioni italiane e a tagliare il traguardo dei 150 studenti. Purtroppo il Covid e l’emergenza sanitaria che le ha costrette a sospendere le attività in presenza ha momentaneamente interrotto il loro percorso senza però mai allontanarle dai loro allievi: oggi, dopo tre mesi di lezioni on line, un saggio di fine anno lo scorso luglio portato a termine solo grazie alla loro determinazione, sono pronte a scommettere sul nuovo anno sportivo, a ricominciare in sicurezza a danzare. Di ieri la firma che le le ha rese una società, che le ha proiettate nel mondo dell’imprenditoria e che segna il cambio di passo di una collaborazione tra due colleghe, due donne, solidali ed intraprendenti.

Dal 14 settembre riprenderanno a lavorare in sala in sicurezza ma con tanti progetti ambiziosi da portare a compimento con chi crederà nel loro sogno.