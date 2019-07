Pro Patria o Matelica per l'esordio, poi il Sassuolo

La Spezia - Vincenzo Italiano esordisce in una partita ufficiale allo stadio "Alberto Picco" contro una tra Pro Patria e Matelica. Così ha deciso il caso nel sorteggio della Coppa Italia 2019/20 che si è tenuto negli scorsi minuti nella sede milanese della Lega A in via Rossellini. Domenica 4 agosto allo stadio "Speroni" di Busto Arsizio, i padroni di casa sfidano dunque i dilettanti marchigiani espressione di un paese di neanche 10mila abitanti che sorge non lontano da quella Sarnano dove lo Spezia sta svolgendo il ritiro estivo. Chi vince arriva nel Golfo dei Poeti: partita programmata per l'11 agosto ma in odore di anticipo vista la concomitanza del concerto di Gabry Ponte in Piazza Verdi che dovrebbe attirare migliaia di appassionati.



Nell'eventuale terzo turno eliminatorio lo Spezia incrocerebbe ancora una volta il Sassuolo, già avversario nel 2017 al Mapei Stadium. Gli emiliani allenati da Cristian Bucchi passarono allora con il punteggio di 2-0 sugli aquilotti seguiti in panchina da Roberto Chiappara a causa della squalifica di Fabio Gallo. Al quarto turno ci sarebbe invece la vincente tra Brescia e una tra Perugia, Triestina e Cavese. Poi a seguire il Napoli agli ottavi di finale e ancora la Lazio, detentrice del trofeo, che entrerebbe in scena ai quarti di finale. Siamo chiaramente nel campo dei sogni a occhi aperti, ma dopotutto lo Spezia a quella fase avanzate della Coppa Italia c'è arrivato davvero nell'edizione 2015/16.