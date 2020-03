Pro Italia sugli scudi nel Campionato regionale Serie D a squadre

La Spezia - Nel Campionato regionale Serie D a squadre Allieve e Junior-Senior domina la Pro Italia con i primi posti delle ginnaste guidate dalle insegnanti Francesca Lorè e Chiara Micheli.

Nella seconda prova del Campionato a Genova, nelle varie classifiche, troviamo le ginnaste della Pro Italia in bella evidenza iniziando con le allieve della categoria LA3 che sono giunte prime concludendo la gara con un alto punteggio dimostrando una tecnica di base superiore alle altre squadre presenti a questo campionato.

Viola Arena, Giulia Barbieri, Martina Cavicchi e Arianna Frijia sono salite sul gradino più alto del podio. In questa categoria la Pro Italia ha presentato un'altra squadra all'esordio composta da giovanissime che si sono piazzate al quarto posto; brave Martina Ancona, Linda Belloni Pasquinelli, Irene Nardini, Elena Paganini e Giulia Torresan.

Nella categoria LB3 altro primo posto per Martina Costa, Aurora Cozzani, Viola Lugari, prima gara nel livello superiore rispetto allo scorso anno per queste ginnaste.

Al coronamento della giornata ricca di successi altro primo posto per le junior-senior Chiara Dorà, Asia Ghidoni, Alice e Carolina Marcantoni ginnaste di punta della Pro Italia che portano la società nero-stellata sempre ai primi posti nelle gare dove sono presenti ginnaste molto brave e salire sul podio è un premio per i sacrifici fisici con continui allenamenti in palestra di queste brave atlete.

La Pro Italia continua a riempire di trofei la propria bacheca ormai da 130 anni dalla nascita, sono poche le società in Italia che possono vantare questi titoli prestigiosi nel tempo storico.