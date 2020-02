Pro Italia manda Ferretti, Cerchi e Pisano sul podio

La Spezia - Nella prima prova dei campionati liguri conferma dei ragazzi spezzini che in diverse categorie hanno raggiunto i vertici della ginnastica e iniziato l’anno conquistando i primi posti assoluti. La Pro Italia si è presentata a questo importante appuntamento regionale con molti ginnasti e come sempre il podio ha visto salire atleti nero-stellati.

Ferretti , Pisano, Cerchi sono ginnasti già noti in campo nazionale e anche questa volta li ha visti protagonisti in questa prima prova Regionale. La gara divisa in categorie ha visto trionfare Maurizio Cerchi LD Junior2 primo assoluto nel concorso completo Silver a tutti gli attrezzi.

A completamento di questo settore troviamo negli allievi LA 2ª Fascia Pietro Gianelli ottavo, in LB 2ª Fascia quarto Massimo Costanzi, in LC 2ª Fascia Riccardo Gravina quinto ; tutti ginnasti della Pro che si sono piazzati nelle prime posizioni. Per quanto riguarda i ginnasti più grandi, hanno partecipato alla prima prova Regionale di Specialità Gold Tommaso Ferretti che ha vinto al corpo libero e volteggio e secondo alla sbarra ed anelli.

Nei Senior primo a corpo libero, anelli e volteggio Alessandro Pisano . Un grande successo di squadra per gli atleti della Pro Italia che compie quest’anno 130 anni dalla fondazione, e che inizia la stagione agonistica a Genova, con brillanti risultati degni delle tradizioni della gloriosa società spezzina. Per la presidente Silvana Ferrari per i tecnici Moreno Cerchi, Fabio Nalon e Davide Lacagnina una bella giornata sportiva di inizio anno.