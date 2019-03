Primo turno play-off: per la Tarros c'è l'ardita

La Spezia - Iniziano i play-off e il primo turno vede di fronte la prima contro l'ottava della regular season. La Tarros, quindi, leader della classifica, affronta l'Ardita Juventus. La posizione permette agli spezzini di avere il favore del campo di casa, ovvero “la bella” sarà, lungo tutto il cammino play-off, tra le mura amiche. Nel primo turno si gioca al meglio delle tre partite: va avanti, quindi, chi ottiene due vittorie.



Massima attenzione e concentrazione, ancor più di prima, perchè ora un errore può costare molto caro. Di fronte la Tarros troverà un'Ardita rinforzata ed in crescita, come sottolinea il coach bianconero Andrea Padovan: “L'Ardita ha fatto un girone di ritorno straordinario ed è una delle squadre più in forma del momento. Si sono rinforzati e sono molto fisici. Vengono da ottime partite, hanno messo in difficoltà tanti e sicuramente daranno il massimo. Noi ovviamente faremo lo stesso, sappiamo che il cammino è lungo e sappiamo qual è l'obiettivo che vorremo raggiungere. Certamente daremo tutto, poi, ovviamente, come in ogni partita, sarà il parquet a decretare il migliore. Ci siamo allenati tanto, come sempre, siamo concentrati e determinati.



Il coach bianconero avrà a disposizione tutti i suoi uomini, compreso Luca Dalpadulo rientrato dai Giochi Mondiali Special Olympics di Abu Dhabi.





Palla a due domenica 31 marzo alle ore 18.00 al PalaSprint. Arbitrano Luca Falletta e Davide De Angeli di Genova.