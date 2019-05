Primo match ball per la Tarros

La finale play-off si sposta a Genova per gara 3, che potrebbe essere decisiva.

La Spezia - A Genova con la consapevolezza che nulla è ancora conquistato, ma anche con quella di avere tre match ball. La serie della finale play-off del campionato di Serie C Silver tra Tarros e Cus si sposta sul parquet degli universitari per gara 3 che, in caso di vittoria dei bianconeri, sarebbe anche l'ultima. In caso contrario, invece, ci sarebbe gara 4 sempre a Genova e l'eventuale “bella” alla Spezia.

Senza dubbio, però, gli spezzini proveranno a chiudere qui la serie, anche se sarà tutt'altro che facile, come sottolinea coach Padovan: “Andiamo a giocare sul loro parquet e loro sanno che hanno come unico risultato utile la vittoria, quindi daranno più del massimo. Noi, come sempre, cercheremo di mettere sul parquet tutto quello che abbiamo e importante sarà anche l'atteggiamento mentale. Partiamo con determinazione ed umiltà, che non devono mai mancare”.

Tra le fila bianconere, problemi per un uomo fondamentale come Suliauskas, per la contrattura rimediata nel riscaldamento prima di gara 2.

Palla a due al Palacus Romanzi alle 18.00 di domenica 26 maggio. Arbitrano Tommaso Mammola di Chiavari (GE) e Luca Falletta di Genova.