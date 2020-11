La Spezia - Possiamo dire che il gol del pareggio 1-1 per la Sambenedettese contro il Legnano realizzato dallo spezzino Patrizio Masini, sia qualcosa di più della prima gioia personale da professionista. Il giovane 2001 ha saputo farsi trovare pronto nel momento in cui il Mister Zironelli lo ha voluto in campo dando finalmente spazio al giovane migliarinese che negli ultimi due anni era stato protagonista nella squadra primavera del Genoa, società che detiene il suo cartellino.