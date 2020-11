La Spezia - Tonelli e Augello della Sampdoria, Lupero del Crotone. Sono i tre calciatori squalificati per una giornata dal giudice sportivo di serie A dopo la settima giornata. Multe per il Torino (3mila euro) che ha ritardato di tre minuti l'inizio della partita, per Ribery della Fiorentina e Vulic del Crotone entrambi per simulazione (2mila euro). Squalificato il diesse del Bologna Bigon per insulti all'arbitro. Nello Spezia, primo giallo per Agudelo e Bastoni.