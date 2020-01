Primo allenamento per Nzola e in campo c'è finalmente Galabinov

La Spezia - Andrey Galabinov si allena con i compagni. La notizia tanto attesa arriva nel giorno in cui a Follo lavora anche M'Bala Nzola, nuovo acquisto dello Spezia nel mercato di gennaio. Al centro dell'attacco adesso Italiano ha un ventaglio di tre calciatori tra cui scegliere compreso Gudjohnsen. Tre età diverse, tre personalità diverse, tre nazionalità diverse. E' lo Spezia dei centravanti stranieri. "Nzola può fare anche la seconda punta o l’esterno - lo presenta Angelozzi - Ha prestanza fisica, buona tecnica. Forse non è un grande colpitore di testa". A differenza dell'islandese e del bulgaro, che invece in questo fondamentale hanno uno dei punti di forza.

Contro il Cittadella dovrebbe in ogni caso toccare ancora a Gudj, il più in forma in questo momento. Il nuovo arrivato in ogni caso si candida già per l'esordio: "Io non mi alleno da due settimane, ma sto bene. Sono a disposizione del mister".