Primo allenamento per De Francesco, differenziato per Bolzoni

La Spezia - Nella consueta doppia seduta del martedì, quest'oggi accompagnata da un'insolito caldo sole, lo staff tecnico aquilotto ha preparato un allenamento mattutino con gruppo diviso in due parti che si sono alternati sul terreno del 'centrale' di Follo: riscaldamento tecnico, poi fase tattica attacco contro difesa, lavoro specifico sulle conclusioni a rete e parte finale dedicata al potenziamento in palestra. Aggregati i primavera Capelli, Corbo, Desjardins, Giuliani, Suleiman e Vatteroni.



Al pomeriggio seduta incentrata su esercitazioni tecniche con obiettivi, seguite da lavoro ad alta intensità su circolazione palla e transizione prima della consueta partitella finale a ranghi misti decisa da una girata di testa di Gilardino in favore dei neri. Tabella di lavoro dedicata per Bolzoni, prima seduta con i nuovi compagni per il nuovo arrivato Alberto De Francesco; fisioterapia per Ammarì, a riposo il febbricitante Giorgi; aggregati i primavera Corbo e Giuliani.