Primo allenamento con la maglia bianca per l'argentino Estévez

La Spezia - E' risultato negativo i controlli anti Covid-19 e già nella giornata odierna Nahuel Estévez sarà in gruppo per il primo allenamento con la maglia bianca. Il centrocampista argentinoclasse 1995 ha firmato un contratto fino al prossimo 30 giugno, in prestito diritto di opzione in favore del club di Via Melara, da parte della formazione del Club Estudiantes de La Plata. Intanto sul prato del ‘Picco’ la rosa ha già iniziato a preparare l’esordio in Serie A, in programma domenica alle 12:30 sul terreno del "Dino Manuzzi" di Cesena. Dopo il consueto riscaldamento tecnico, la squadra ha svolto partitelle a tema e sviluppi offensivi. In chiusura partita a campo ridotto. Lavoro differenziato per Riccardo Marchizza.