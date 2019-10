Prime medaglie della stagione per la Canottieri Velocior sul Lago di Roffia

La Spezia - Prime gare e prime medaglie per la Canottieri Velocior Speciale sullo splendido scenario del Bacino di Roffia alla decima edizione del Trofeo Paolo Fattori organizzato in modo impeccabile dalla Canottieri San Miniato del presidente Enzo Ademollo nell’ultimo fine settimana si settembre primi evento in calendario Special Olympics Canottaggio, coordinato dal tecnico nazionale Paolo Ramoni, con la collaborazione della Uisp Sportpertutti. Hanno aderito le società della Canottieri Adria Trieste, Sportlandia Livorno e Canottieri Firenze e Canottieri Armida Torino. I ragazzi del sodalizio spezzino presieduto da Domenico Rollo e dal direttore sportivo Mattia Righetti, allenati da Francesco Bernul e Rebecca Corsoni, hanno tenuto alto i colori bianco celesti della Canottieri Velocior. Il programma gare prevedeva nel pomeriggio di sabato le fasi preliminari di canottaggio su imbarcazioni Coastal Rowing a quattro vogatori con timoniere sulla distanza di 500 metri e le prove di Indoor Rowing da 1 e 2 minuti, alla sera cena di gala con tutte le società, atleti, dirigenti, tecnici volontari e famigliari e serata danzante.



La domenica mattina in base ai tempi determinati nei preliminari si sono svolte le varie finali dove nella Finale F2 la

Canottieri Velocior con Gloria Cattani, Aldo Bertella, Pino Cocco e Leonardo Lancia timonati da Bruno Marchiori dopo una gara avvincente conquistavano la Medaglia d’oro distanziando per soli due secondi l’equipaggio della Canottieri Armida. Nella Finale F4 a scendere in acqua erano per la Canottieri Velocior Luca Tedeschi, Andrea Ciancio, Pino Cocco e Aldo Bertella con al timone Bruno Marchiori che andavano a conquistare la seconda piazza dopo l’equipaggio della Canottieri Adria che meritatamente tagliavano il traguardo avendo condotto per tutto il percorso. Nelle Prove del Canottaggio a secco che gli Atleti Spezzini si sono particolarmente distinti, Aurora Maggiani, medaglia di bronzo per Gloria Cattani e argento per Federica Granato nelle finali femminili da un minuto e nelle finali maschili ottimo terzo posto per Luca Sommovigo. Nelle gare da due Minuti nella Finale F3 saliva sul terzo gradino del Podio Luca Tedeschi, nella Finale F4 Aldo Bertella andava a conquistare la sua Seconda Medaglia d’oro e Leonardo Lancia si aggiudicava meritatamente la medaglia di Bronzo, in finale F5 era Andrea Ciancio a conquistare il metallo più pregiato ed aggiudicarsi la medaglia d’oro.



Grande la soddisfazione della capo delegazione Elisabetta Podestà e dell’allenatore Francesco Bernul che ha seguito i propri canottieri in questo fantastico Week end, nel sottolineare il grande risultato sportivo di gruppo ed esaltando le performance dei singoli per personalità ed autostima dei ragazzi. Elisabetta Podestà, a conclusione della manifestazione remiera, ha ringraziato la Canottieri San Miniato dal Presidente Ademollo. Ai tecnici, famigliari e volontari per il grande impegno organizzativo e la calorosa accoglienza e tutti i partecipanti che con la loro presenza hanno reso il 10 trofeo Paolo Fattori denso di felicità ed emozioni alla Associazione Orsa Minore per il supporto organizzativo alla trasferta in terra toscana. Come sempre è stato un fine settimana di sport e inclusione dove ancora una volta a fare da padrone sono stati valori della amicizia, divertimento e grandi emozioni che sanno regalare queste manifestazioni, un Grazie di cuore a tutti gli amici della Canottieri San Miniato per l’organizzazione ed un grazie a tutti i Tecnici e volontari per il costante impegno a portare avanti un messaggio importante per questi Atleti nelle loro Società con un lavoro costante, dove lo sport ed in particolare il canottaggio disciplina unificata, aiutano le persone Speciali anche nella vita di tutti i giorni. - esordisce Pino Cocco nella veste di Coordinatore Nazionale di Canottaggio Uisp Sportpertutti. - Anche quest’anno la manifestazione ha visto la partecipazione di molte società e teams e quindi con numero di atleti importante, dato che ci esalta, perché sottolinea quanto sia ritenuto importante condividere queste iniziative e gratificare il lavoro di chi organizza con tanta passione. E conclude Cocco - ora tutto il Canottaggio Speciale è atteso ad una grande impegno, per la prima volta i Teams Canottaggio Special Olympics parteciperanno a Bardolino (Vr) sul Lago di Garda, organizzato dalla locale società Canottieri in occasione dei Campionati Italiani in tipo regolamentare è stata inserita una prova per Atleti Speciali far conoscere il canottaggio, includere nuove realtà sportive ed avvicinare altri ragazzi con disabilità intellettive alla pratica del canottaggio in una Area dove è numerosa la presenza di Società Canottieri.