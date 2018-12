Prima vittoria del Lunezia a gestione tecnica di Gianluca Secco

La Spezia - LUNEZIA VOLLEY – VIRTUS SESTRI P. 3 - 1

SET: 28-26 / 25-19 / 25-27 / 28-26.

LUNEZIA VOLLEY: Brizzi 4, D’ Arcangelo 0, Lupi 21, Guelfi 4, Mendoza 7, Gorgoglione 30, Spadone 14, Canossa 0, Schiffini 1, Fiorino e Salvetti liberi; n.e. Bernardini. All. Secco; vice Giannini.

VIRTUS SESTRI PONENTE GE: Cancellaro, Castellano, Stefanelli, Vignali, Cravea, Caprile, Stoppielli, Fusaro, Nobile libero; n.e. Buscaglia. All. Ciampi; vice Trinca.

Arbitri: Edoardo Montefiori e Valerio Portaccio.



Partita magari più impegnativa per il Lunezia Volley di quanto, in ragione degli zero punti delle sestresi, si prevedesse: tre set su quattro si sono risolti sul filo di lana…ad ogni modo prima vittoria della gestione tecnica “Gianluca Secco”. Da sottolineare i 30 punti trenta di Martina Gorgoglione. “Lunensi” con capitan Brizzi al palleggio e Lupi opposto, Mendoza e Guelfi al centro, Gorgoglione e Spadone di banda dove si sono viste pure Canossa e Schiffini. Da libero Fiorino in ricezione e Salvetti in difesa (ha fatto capolino in battuta anche la D’ Arcangelo mentre la Bernardini, tuttora in recupero dall’operazione, è rimasta in panchina). Ospiti con Cancellaro e talvolta Castellano in costruzione e capitan Stefanelli in diagonale, Cravea e Vignali centrali con Nobile libero, Caprile e Stoppielli all’ala in alternanza con Fusaro.

Questi poi gli altri risultati in quello che in Serie C ligure femminile era l’ 8.a giornata; Albenga – Cffs Cogoleto 3-1, Acqua Minerale Di Calizzano Carcare – Autorev La Spezia 1-3, Maurina Strescino Im – Gabbiano Andora 3-1, Vgp Voltri – Volley Volare Arenzano 1-3, Tigullio Santa Margherita Ligure – Acli S. Sabina Genova 1-3 e Grafiche Amadeo San Remo – Admo Lavagna 1-3.