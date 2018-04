Prima vittoria del 2018 per un redivivo Autorev

La Spezia - AUTOREV LA SPEZIA – CALERNO S. ILARIO 3-0

Set: 25-17 in 21 minuti, 25-19 in 22, 25-17 in 23.



SPEZIA VOLLEY AUTOREV: Battistini 1, Graziani 3, Magni 12, Pinotti 0, Petacchi 6, Gianardi 10, Bosio 10, Pilli 9, D Ambrosio 4, Vasi libero; n.e. Cento e Vita. All. Damiani.

CALERNO SAN ILARIO –RE: Nichelini 1, Rossi 1, Fiorellini 13, Caruso 2, Maggiali 7, Belotti 1, Visioli 6, Vivian 0, Neroni e Cervi liberi n.e. Paterlini, Olivieri, Bodria. All. Mazza.

Arbitri: Guacci e Scialpi.



L’ Autorev Spezia risorse con la prima vittoria del 2018 e, tanto più che adesso la trasferta in casa dell’ultima in classifica a Carrara potrebbe voler dire subito la seconda, riaccende probabilmente le proprie speranze di salvezza (peraltro è piuttosto diffusa l’idea che, in virtù dei ripescaggi, per restare in Serie B2 dovrebbe bastare arrivare quartultimi).

Al Palamariotti spezzino gioca la sua prima partita per intero Stefania Pilli, all’altezza, si dimostra recuperata Nicole Gianardi e brilla Nicole Vasi: forse stimolata dal suo carattere di “ex” della situazione; poi la “solita” Emanuela Bosio e senza sottovalutare la palma di “top scorer” della squadra stavolta di Lorenza Magni.

Per la cronaca Autorev con Battistini al palleggio e Magni opposto, al centro Gianardi e Petacchi con Vasi libero, di banda Bosio e Pilli che appunto è la novità dello schieramento. Calerno con Nichelini in costruzione e Fiorellini in diagonale, Caruso e Maggiali centrali, Belotti e Visioli all'ala con Neroni libero. Ivi, metà set entra in battuta Rossi che va ad insediarsi in regia e nel finale si vede pure Vivian, schiacciatore. In avvio emiliane per un po' in vantaggio di un paio di punti, ma presto le padrone di casa vanno in progressione, presto la frazione ha poca storia.

Nel secondo set fra le ospiti la Nichelini si insedia nuovamente ad alzare, invariata l’ Autorev, solo nel finale compare al palleggio la Graziani. Frazione quest’ultima decisamente in discesa per le locali, nella terza poi confermata la Graziani da alzatore e dentro la D’Ambrosio al posto della Bosio alla schiacciata, nel finale si vede pure la giovanissima Pinotti in diagonale in luogo della Magni. Calerno invariato, per quanto la Belotti prenda a scambiarsi di ruolo con la Maggiali, inoltre agli sgoccioli si rivede la Vivian al servizio. Set conclusivo ampiamente dominato dalle bianconere e 3-0.



Questi poi gli altri risultati quella che, anche nel Girone E, in B2 femminile nazionale di pallavolo era la 9.a giornata del girone di ritorno e 22.a in generale…Bionatura Capannori-Fanball Carrara 3-0, Gramsci Reggio-Clai Imola 3-2, Idea Bologna-Vignola Modena 2-3, Stella Rimini-Libertas Forlì 1-3, Texcart Carpi-Lunezia Volley 3-0 e Tirabassi Reggio Emilia-My Mech Cervia 3-0.



Ne consegue una classifica che recita…Bionatura Nottolini Capannori Lu punti 62, Libertas Forlì 54, Csi Clai Imola 47, Tirabassi e Vezzali Reggio Emilia 41, Vemac Vignola Mo 38, Texcart Mondial Carpi 37, Gramsci Pool Reggio E. 35, Acli Stella Rimini 34, Idea Bologna 33, My Mech Cervia Ra 30, Volley Lunezia 26, Autorev La Spezia 22, Calerno San Ilario Re 3, Fanball Carrarese 0.