Prima uscita per lo Spezia di Italiano, poker di Buffonge

La Spezia - Spezia prevedibilmente a valanga nella prima uscita stagionale. Impegnate nel ritiro di Sarnano (Macerata), le Aquile hanno affrontato in amichevole la compagine locale, militante nella Seconda categoria marchigiana. Di 14 reti a 0 a favore della formazione ligure il risultato finale, con il neo acquisto Buffonge top scorer grazie a un poker interamente maturato nel secondo tempo, frazione in cui lo Spezia ha dilagato dopo essere approdato all'intervallo avanti solo di due reti.

Mister Vincenzo Italiano è partito con Krapikas (30' st Barone) tra i pali, Crivello (34' pt Bastoni, dal 20' st Ramos), Ceccaroni, Terzi e Vignali nel pacchetto arretrato, Awua davanti alla difesa con Maggiore e Acampora a completare la mediana; in avanti Benedetti e Fedrico Ricci ai lati di Pinto.



Prima del fischio d'inizio delle 17.30, insieme alle due squadre è scesa in campo anche una delegazione dei Vigili del fuoco della Spezia portando in alto il trofeo del campionato 'Alta Italia' conquistato dai pompieri spezzini nella storica finale del 16 luglio di 75 anni fa allo stadio Arena di Milano. Foto di rito e consegna dei gagliardetti del gruppo sportivo VF La Spezia ai capitani delle due squadre. Il sindaco di Sarnano, Luca Piergentili, ha espresso grande soddisfazione per l'iniziativa e, per tramite dei vigili del fuoco presenti, ha sentitamente ringraziato il comandante spezzino Leonardo Bruni per la presenza di oggi e per l'opera prestata in occasione del terremoto che tra l'ottobre 2016 e il gennaio 2017 colpì l'Italia centrale.



I marcatori:



9'pt Ricci F.

44'pt Pinto

11'st Buffonge

13'st Buffonge

19'st Ricci M.

20'st Buffonge

22'st Gyasi

24'st Ricci M.

30'st Bartolomei

33'st De Francesco

34'st Buffonge

37'st Gyasi

41'st Gyasi

45'st Bartolomei