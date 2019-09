Prima tra i pro per Benedetti: "Felice di esordire con la maglia della mia città"

La Spezia - Esordio tra i professionisti ieri per lo spezzino classe 2000 Leonardo Benedetti in occasione di Spezia-Perugia, terminata 2 a 2. In campo ieri altri tre aquilotti 'indigeni': Bastoni, Maggiore e Vignali. “Sono felicissimo del mio esordio, per giunta avvenuto nella mia città con la maglia indossata fin da quando sono bambino – ha dichiarato a fine gara Benedetti -. Ho cercato di entrare bene in partita e ho avuto un'occasione in cui potevo fare meglio. Spiace aver perso i tre punti allo scadere, con il pari di Iemmello: la vittoria sarebbe stata determinante soprattutto per ritrovare fiducia”. Il giovane centrocampista 'fatto in casa' guarda al turno infrasettimanale, che vedrà lo Spezia impegnato martedì ad Ascoli: “Una partita difficile contro una squadra in palla, reduce dalle cinque reti realizzate a Castellammare di Stabia (successo per 5 a 1 contro la Juve, ndr) e intenzionata a far risultato anche in casa, spinta dal suo pubblico. Noi non vogliamo più sbagliare, ad Ascoli vogliamo fare punti per poi tornare col sorriso a giocare tra le mura amiche. Speriamo anche in un pizzico di fortuna”.



A.BO.