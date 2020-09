La Spezia - Ritrovarsi in Italia, in un nuovo club, alla soglia dei trent'anni. Nato e cresciuto nel PSV Eindhoven, Jeroen Zoet fa oggi il suo debutto ufficiale nel "calcio" e nelle serie A con la maglia dello Spezia. E' una prima volta nella massima serie anche per Erlic, Ferrer, Ramos, Bartolomei e Pobega. Anche Ricci e Gyasi, che pure ci erano andati vicini ricevendo convocazioni con Roma e Torino ai tempi delle giovanili.