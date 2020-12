La Spezia - Puntuali congratulazioni da parte dell'Arzachena Academy Costa Smeralda a Beppe Mastinu, che ieri ha esordito in Serie A in occasione di Spezia-Lazio, partita finita 2 a 1 per i biancocelesti ed egregiamente giocata dai ragazzi di mister Italiano. Mastinu ha militato con i biancoversi sardi dal 2007 al 2013. "Dalla Lega dilettanti alla Serie A, congratulazioni", il messaggio della cantera dove la mezza punta s'è fatta le ossa.