Prima il Picco poi la bici con gli amici, weekend spezzino per Di Carlo

La Spezia - Ha dato e ricevuto molto anche in termini umani l'ex allenatore dello Spezia Mimmo Di Carlo tornato in città in questo weekend per rivedere dal vivo gli aquilotti. Ieri si è accomodato in tribuna dove ha visto i ragazzi di Marino battere 2-1 in rimonta la “bestia nera” Carpi mentre stamani in perfetta tenuta da ciclista ha pedalato con un gruppo di amici spezzini fra Montemarcello e Forte dei Marmi. Novanta chilometri sulle due ruote accompagnati dal sole e sicuramente dai tanti ricordi della città e della sua gente.