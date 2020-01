Prima convocazione per Nzola, Galabinov ancora fuori

La Spezia - Prime convocazioni del 2020 per mister Italiano che nel tardo pomeriggio ha diramato la lista dei giocatori arruolati per la ripresa del campionato domani al Picco contro il Cittadella. L'allenatore potrà subito contare sul nuovo acquisto Nzola mentre non avrà a disposizione gli acciaccati Bidaoui e Bastoni oltre a Galabinov non ancora al meglio. Assente anche Erlic che sconterà il turno di squalifica.



erminata la sosta invernale, le Aquile di Vincenzo Italiano sono pronte a tornare in campo e lo faranno domani alle ore 15:00, quando sul terreno del "Picco" arriverà il Cittadella di mister Venturato, battuto nel match di andata ed in piena zona playoff.



Ecco la lista dei convocati aquilotti:



PORTIERI: 1.SCUFFET, 12.KRAPIKAS, 22.BARONE



DIFENSORI: 2.VIGNALI, 3.RAMOS, 5.MARCHIZZA, 13.CAPRADOSSI, 19.TERZI, 21.FERRER



CENTROCAMPISTI: 4.ACAMPORA, 6.MORA, 8.RICCI M., 15.MASTINU, 16.BARTOLOMEI, 23.REINHART, 25.MAGGIORE, 28.ERLIC



ATTACCANTI: 7.BURGZORG, 10.RICCI F., 11.GYASI, 14.NZOLA, 17.GUDJOHNSEN, 32.RAGUSA