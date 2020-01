Prima contro seconda, Dr Ferroviaria ricomincia dal match clou

La Spezia - Domenica 19 gennaio (campo Pieroni della Pieve ore 14.30) andrà in scena il match clou della prima giornata del girone di ritorno del campionato ligure piemontese di C2. Scenderanno infatti in campo la capolista Dr Ferroviaria e la prima delle inseguitrici, il Cus Piemonte attualmente secondo in classifica con sei punti di distacco dagli spezzini. Una gara delicata per entrambe le formazioni che per i risultati fin qui conseguiti sono in corsa per i primi due posti disponibili per l'accesso alla fase promozione. Entrambe le squadre certamente giocheranno per vincere. Una vittoria permetterebbe ai cussini di accorciare la distanza che li separa dagli aquilotti ed al contempo tenere debita distanza i temibili Lyons di Tortona attualmente terzi in classifica. Per la Dr Ferroviaria vincere significherebbe invece aumentare il distacco dalla diretta inseguitrice di almeno dieci punti e porre così una seria ipoteca per il passaggio alla fase promozione, lasciando a cussini e tortonesi la contesa per la conquista del secondo posto disponibile per l'accesso alla fase promozione. I ragazzi di Gianluca Cartoni e Fabio Paradiso non vorranno certo fallire questa occasione, giocando in casa, davanti ai propri sostenitori scenderanno certamente in campo consapevoli dell'importanza del risultato e determinati a cogliere la settima vittoria consecutiva. Aquilotti e cussini si sono affrontati in precedenza in cinque occasioni, sempre in C2. I cussini vantano una sola vittoria, ottenuta nel campionato 2017-18.



Quattro le vittorie spezzine nelle ultime due stagioni. L'ultimo match, quello di andata, se lo sono aggiudicato gli aquilotti che sono andati a vincere in trasferta con largo margine per 22-40. In quella occasione la Dr Ferroviaria andò a segno sei volte, due mete a testa per Marco Sturlese e Manuel Mazzanti ed una ciascuno per Francesco Hall e Paolo Vergassola. Il “cammino” della Dr Ferroviaria Italia Spezia è stato fin qui eccellente in termini di risultati. Nel corso del girone di andata, come detto, gli aquilotti hanno sempre vinto (quattro volte in trasferta, due volte in casa) ottenendo sempre, (ad eccezione della gara esterna con il Saluzzo), il punto di bonus offensivo senza mai concedere quello difensivo alle avversarie. La rosa numericamenteadeguata e valida tecnicamente ha consentito al capo allenatore Gianluca Cartoni l'utilizzo di ben 41 diversi atleti. La statistica vede la Dr Ferroviaria chiudere il girone di andata primeggiando per il maggior numero di mete realizzate, ben 32, e per il minor numero di punti subiti (66). Estremamente positivi anche il saldo “attivo” tra i punti fatti e quelli subiti con un significativo + 150, nonché la media dei punti realizzati a gara, ben 36. Queste infine le date di svolgimento del girone di ritorno che vedrà gli aquilotti disputare quattro gare casalinghe sulle sei in programma. Si inizia, come detto il 19 gennaio in casa con il Cus Piemonte Orientale, a seguire: 26.01.2019 in trasferta con Lyons Tortona, il 16.02.2019 ed il 01.03.2019 in casa rispettivamente con Tre Rose Casale e Cffs Cogoleto, il 22.03.2019 in trasferta con il Val Tanaro e poi a chiusura della prima fase del campionato in casa il 29.03.2019 con il Saluzzo.



Sabato 11 gennaio al “Pieroni” della Pieve si è svolto il primo raggruppamento Under 12 del nuovo anno. Sono scese in campo cinque formazioni che hanno dato vita ad un bellissimo torneo. Erano presenti gli aquilotti allenati da Filippo Pedinotti e Marco Sturlese, e ben quattro compagini genovesi: le vespe di Cogoleto, l'Amatori Genova, la Pro Recco e la Polisportiva Cap. il raggruppamento ha visto primeggiare Cogoleto imbattuto. Gli aquilotti hanno perduto 6-1, 14-0 e

10 -1 rispettivamente con Polisportiva Cap, Cogoleto e Amatori Genova, conquistando una bella vittoria con la Pro Recco per 8-1. Questa la formazione spezzina scesa in campo: Lorenzo Cicala, Alessandro Meca, Leonardo Ulivi, Domenico Marchini, Tommaso Iani, Ettore Argonauta, Pietro Barbati, Gregorio Bellè, Alessio Berrettieri, Randy Vargas, Mattia Mirabito, Davide Gottardo, Diego Sacchelli, Mattia Volpato. Allenatori Filippo Pedinotti e Marco Sturlese.