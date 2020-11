Prima accensione per la nuova illuminazione dello stadio Picco

La Spezia - La luce bianca dei nuovi led squarcia la foschia autunnale che oggi stazione sulla Spezia. E' la prima accensione per il nuovo impianto di illuminazione dello stadio "Alberto Picco", portato a 1.650 lux di potenza complessiva. Nelle scorse settimane i lavori per adeguare la capacità alle richieste della Lega di serie A, accordate peraltro ad esigenze puramente televisive. Di fatto, il primo pezzo di Picco adeguato ad accogliere in maniera duratura la massima serie con i suoi onori ed i suoi oneri.