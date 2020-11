Preziosi licenzia Faggiano, Genoa verso il ritorno di Marroccu

La Spezia - Nemmeno la vittoria nel derby di Coppa con la Sampdoria ha contribuito a portare il sereno in casa Genoa. Il club rossoblù ha infatti comunicato ufficialmente che Daniele Faggiano non è più il direttore sportivo del Genoa. Il presidente del Grifone Preziosi lo aveva chiamato al capezzale del club dopo le buone stagioni con il Parma, conferendogli una certa autonomia decisionale, almeno sulla carta. L'avventura del diesse non arriva però ai sei mesi pare per incomprensioni personali proprio con il proprietario del Genoa.