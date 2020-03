Prevendita fiacca, ma si può accorciare sul secondo posto

La Spezia - Spezia-Pescara a porte aperte. A metà mattinata, una decina di ore dal fischio d'inizio, è ancora così. La Lega B ha già diramato la lista delle partite da disputare senza pubblico per la prossima giornata (Cittadella-Pordenone e Venezia-Crotone), ma rimane un alone di incertezza anche sul match di questa sera. Il Comitato tecnico-scientifico del Ministero della Salute ha infatti suggerito nelle scorse ore una stretta di 30 giorni sulle manifestazioni pubbliche in tutta Italia per contenere il rischio del propagarsi dell'infezione da coronavirus non solo nel Nord. Se l'input sarà raccolto in un decreto del governo e se questo decreto avesse effetto immediato, le federazioni sportive potrebbero trovarsi a dover dettare disposizioni di conseguenza. In poche ore tutto potrebbe tornare in discussione.

L'incertezza è massima e si riflette sulla prevendita, in netto calo rispetto alle ultime giornate che avevano visto i numeri sugli spalti gonfiarsi insieme alle ambizioni dello Spezia di Italiano. Eppure la giornata è interessante calcisticamente parlando. Il pareggio del Frosinone a Livorno grazie ad un rigore generoso ha permesso al Crotone di portarsi a -1. Aquilotti scavalcati poi da Pordenone, Cittadella e Salernitana tutte vincenti. Con tre punti i bianchi si porterebbero al quarto posto solitario a -3 dalla promozione diretta.