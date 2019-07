Prestito dal Parma, sarà Ramos il sostituto di Augello

La Spezia - Vincenzo Italiano lo aveva fatto capire nei giorni scorsi in un'intervista rilasciata ad un media nazionale: "Guarderò anche al mio Trapani per rinforzare lo Spezia". E si può dire che il proposito è già prossimo a concretizzarsi in un'operazione praticamente fatta. Con il classe '94 Tommaso Augello pronto a spostarsi di un centinaio di chilometri per indossare la maglia della Sampdoria dove troverà il nuovo tecnico Eusebio Di Francesco per una cifra di 1,5 milioni (con bonus a salire), lo Spezia si è messo al lavoro per cercare un sostituto di ruolo. Una ricerca che, per la verità, è durata pochi giorni, perché una delle prime richieste da parte del nuovo mister dello Spezia a Guido Angelozzi era proprio quella di poter allenare di nuovo una delle colonne portanti del Trapani dei miracoli: il terzino sinistro uruguayano Juan Manuel Ramos.



Non arriverà però a titolo definitivo. Il Parma, dopo aver discusso col suo agente il prolungamento di contratto (oggi in scadenza il 30 giugno 2020), concederà soltanto un anno di prestito con diritto di riscatto ma anche con l'immancabile controriscatto che di fatto tiene il pallino in mano ai ducali: un'operazione per il "qui e ora" insomma, nella speranza che il difensore si confermi in una categoria superiore. Ventitrè anni il prossimo 11 dicembre, centottantadue centimetri, è stato grande protagonista della scorsa stagione con la casacca siciliana: può fare anche il cntrocampista di sinistra e l'ala mancina, elementi di duttilità che lo stesso Italiano ha molto apprezzato. A fine 2018 è stato sottoposto ad un intervento chirurgico a Bologna, per una lussazione post traumatica dei tendini peronieri della caviglia destra. Il terzino di Montevideo, ha iniziato la sua carriera in Italia nel Catania in serie B (2014/15), proseguendo a vestire la maglia della società etnea anche in serie C nella stagione successiva. Nella stagione 2016/17 è passato alla Casertana (32 presenze e 1 rete). Acquisito dal Parma in serie B due anni fa, nella finestra di mercato invernale è stato girato in prestito al Cosenza (8 presenze) fino all'esperienza in Sicilia.