Preso il portiere: Simone Scuffet arriva in prestito

La Spezia - Alla fine Simone Scuffet giocherà nello Spezia. Il giovane talento friulano ha firmato un accordo che lo legherà al club di Via Melara fino al 30 giugno del prossimo anno con la formula del prestito con diritto di riscatto in favore della società bianca. Angelozzi, non è un mistero, stava cercando un portiere da affiancare a Krapikas, il giovanissimo lituano arrivato in prestito dalla Sampdoria. Sfumato Pomini, che era l'obiettivo principale per fare da chioccia al ragazzo, i liguri hanno deciso allora di puntare su un profilo diverso: Scuffet ha voglia di rilanciarsi dopo sei mesi così così in Turchia: il club friulano lo aveva mandato al Kasimpasa per vederlo crescere. Per lui 10 gettoni in Süper Lig prima di ritornare in patria e giocarsi una nuova chance in serie B dopo l'anno al Como da titolare, nella stagione 2015-16. Talento precoce, è considerato un portiere molto reattivo, ha margini di miglioramento specialmente sulle uscite alte ma i suoi 187 centimetri e l'età, oggi ha 23 anni, dovrebbero infondergli la giusta sicurezza per affrontare da protagonista questa nuova avventura in maglia bianca.



Viene da pensare che sarà lui il portiere titolare della prossima stagione anche se lo Spezia punta molto su Krapikas, non a caso blindato fino al 2022. Per Scuffet le glorie sono arrivate molto presto, forse troppo: nella stagione 2013-2014, a soli 17 anni, viene aggregato in prima squadra. Primo giocatore friulano a indossare la maglia bianconera dieci anni dopo Fabio Rossitto, ha esordito in serie A il 1º febbraio 2014, non ancora maggiorenne in Bologna-Udinese (0-2) della 22ª giornata di campionato a causa di un infortunio del portiere titolare Željko Brkic. Fa bene, anzi benissimo, e si tiene il posto anche quando il portiere titolare è pronto. Di lui parla bene anche Gigi Buffon, anch'egli esordiente a 17 anni. Tanti i club incuriositi dalle sue performance, anche l'Atlético Madrid che si interessa all'acquisto del giocatore: ma Scuffet è giovane e preferisce rimanere nel suo Friuli per continuare a crescere. Quella che sembra una carriera battezzata dalla sorte (oltrechè dal talento), si ferma improvvisamente con l'inizio del campionato successivo: il nuovo allenatore dell'Udinese Stramaccioni gli preferisce Orestis Karnezis, portiere della nazionale greca proveniente dal Granada. Le buone prestazioni del portiere greco fanno perdere a Scuffet il posto da titolare, che conclude la stagione con appena cinque presenze tra campionato e Coppa Italia. Da quel momento cerca quel sè stesso che aveva riempito le pagine di tutti i giornali sportivi nazionali.



Scuffet non sarà l'ultima operazione di mercato in entrata. Mentre Angelozzi è sicuro di cedere, prima della fine della campagna, sia De Col che Crivello (Bastoni potrebbe guadagnarsi la permanenza fino a gennaio, viste le buone cose fatte ieri al Mapei), considerati entrambi fuori dai progetti tecnici di Italiano, tornerà il momento di ritoccare la rosa in entrata: si cerca un attaccante d'area di rigore per concludere le operazioni e dare un'alternativa a Galabinov e Gudojhnsen. E magari fargli sentire il calore del pubblico spezzino insieme a tutta la squadra in occasione della presentazione alla città che si terrà in una piazza del centro ma non in questa settimana: sabato si gioca a Cittadella e non ci sarebbe nemmeno il tempo di organizzarla a dovere, visto che lo Spezia è tornato ieri notte e andrà in ritiro in Veneto venerdì. Intanto allo stadio "Picco" stanno terminando gli ultimi sopralluoghi annuali prima dell'inizio del campionato mentre la campagna abbonamenti abbatte il muro delle tremila tessere e si avvia alla conclusione, a meno di riaperture decise in extremis dal club.