Presentazione ufficiale per il Volley Laghezza

La Spezia - Presentata a “La Rada” di Porto Lotti, la prima squadra del Volley Laghezza che sta rappresentando La Spezia sulla scena pallavolistica nazionale con la partecipazione al campionato di Serie B.

Più di un sindaco presente per l’occasione, compreso il medesimo Pierluigi Peracchini seppur il primo cittadino spezzino con gli assessori della sua giunta Giulia Giorgi e Lorenzo Brogi e il consigliere Umberto Maria Costantini, come la stessa onorevole Emanuela Gagliardi. Presenti anche i vertici della pallavolo, dal presidente regionale della federvolley Anna Del Vigo a quello provinciale, Franco Bocchia.



Coordinatore dell’evento il presidente del club Alessandro Laghezza, assistito immancabilmente dal presidente esecutivo biancoblu Simone Cananza e dal vicepresidente, Riccardo Donini.

Elegantissima madrina l’ex pallavolista Ilenia Frandi. Al centro delle attenzioni ovviamente la prima squadra, per quanto abbia dovuto defilarsi piuttosto presto, poiché attesa dall’ultimo allenamento prima del debutto interno in campionato il giorno dopo...ripagata comunque da un limpido tre a zero a spese della Monteluce Perugia al Palamariotti.