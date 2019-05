Premio "Scirea" ai Vigili del fuoco per l'impresa del 1944

La Spezia - Nella sede di Cinecittà World si è svolta ieri a Roma la seconda edizione del premio “Scirea“, evento inserito in quello più ampio di "Roma - Sport Experience" che ha trasformato il parco in un immenso villaggio sportivo. E’ proprio in questo ambito che il servizio sportivo, rappresentato dal dirigente superiore ginnico-sportivo del Dipartimento Centrale dei Vigili del Fuoco, Prof. Fabrizio Santangelo unitamente ai Vigili del Fuoco della Spezia, rappresentati per l’occasione a seguito di incarico del Comandante Provinciale, dall’Ing. Vincenzo Melillo e dai VC Orlandi Alfredo e VC Falotico Luca, hanno ritirato il premio “Scirea” conferito al Gruppo Sportivo dei Vigili del Fuoco della Spezia che nel lontano 1944 con l’Italia divisa dalla 2° guerra mondiale, con un manipolo di Vigili del Fuoco fu protagonista di un impresa sportiva eccezionale vincendo il Campionato Italiano di Calcio “Alta Italia 1943/1944”.



Nell’ambito della manifestazione, il Prof. Santangelo ha rivisitato le fasi storiche che portarono la squadra dello Spezia del 1944 a vincere lo scudetto che non venne mai riconosciuto dalla FIGC. All’evento, oltre a personalità del mondo dello sport ha partecipato anche il Presidente del Coni della Regione Lazio, Riccardo Viola che ha consegnato il premio alla rappresentanza spezzina con l’augurio di veder riconosciuto l’ambito scudetto. Durante la manifestazione sono stati consegnati altri premi ad atleti di risalto nazionale ed in particolare alla Nazionale a 5 dei pazienti psichiatrici rappresentati da Enrico Zanchini (CT della Nazionale), Arianna Pomposelli, giocatrice di Futsal nonchè componente della Nazionale Italiana e Fabrizio Loffreda, responsabile della nazionale calcio a 8 che ha consentito al minifootball di crescere in maniera esponenziale.