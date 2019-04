Pratica Ardita sbrigata, lo Spezia Tarros è in semifinale play-off

Ora dieci giorni di sosta per preparare il rush finale.

La Spezia - Ardita Juventus - Spezia Basket Club Tarros: 58-94

(19-25; 38-54; 51-78)



Ardita Juventus: Lotti 2, Frigerio 0, Rovati 9, Mozzi 17, Demarte 0, Visca 6, Dall'Orso 5, Ferraris 0, Mencini 0, Patti 0, Cevasco 3, Ferrari 16.



Spezia Basket Club Tarros: Manzini 9, Pipolo 8, Dalpadulo 0, Fazio 5, Moretti 12, Garibotto 12, Kibildis 25, Stakic 0, Steffanini 11, Suliauskas 12.





Lo Spezia Tarros conquista la semifinale play-off del campionato di serie C Silver ligure senza dovere passare da gara 3. Come auspicato dalla società bianconera, gli spezzini hanno risolto i quarti vincendo le prime due gare e ottenendo così il pass per la fase successiva, garantendosi anche una ulteriore settimana per preparare al meglio la fase finale dei play-off che, potenzialmente, vede dieci partite ravvicinatissime.

“Grande squadra e ottimo atteggiamento – commenta il Presidente Danilo Caluri – sostenuti da una umiltà che non deve mancare mai. La stessa umiltà che dovremo avere nel prosieguo dei play-off. Piedi per terra e lavoro, perchè la strada è lunga e questo è tutto un altro campionato rispetto alla regular season”.



Coach Andrea Padovan si focalizza su due aspetti per altrettante congratulazioni. Le prime sono per gli avversari: “Voglio fare i complimenti all'Ardita Juventus per questa partita perchè è stata partita vera, che ci ha impegnati molto, ed in generale per i progressi che hanno fatto nella seconda parte della stagione. Senza dubbio è la squadra che è cresciuta di più ed anche quella più in forma”.

Poi un ringraziamento ai suoi ragazzi: “Sono tutti stupendi, lavorano davvero tanto durante la settimana, sono sempre disponibili e si fanno sempre trovare pronti, sia che giochino quasi tutta la partita, sia che giochino pochi minuti”.



Ora una lunga pausa che servirà però per preparare al meglio la fase finale dei play-off. Si torna infatti sul parquet dopo Pasqua per le semifinali che, così come la finale, saranno al meglio delle 5 gare, con partite infrasettimanali.